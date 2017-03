ფილმების - "ბრუგეში" და "შვიდი ფსიქოპატი" რეჟისორის ახალი ფილმის ტრეილერი

ინტერნეტში ფილმების In Bruges და 7 Psychopaths-ის რეჟისორის - მარტინ მაკდონაჰის რეჟისორობით, ახალი ფილმის Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-ის ტრეილერი გამოჩნდა.

ფილმში მთავარ როლებს სემ როკველი, ვუდი ჰარელსონი და ფრენსის მაკდორმანდი ასრულებენ.