10 მუსიკალური კლიპი ცნობილი მოდელების მონაწილეობით

1. Fountains of Wayne - Stacy's Mom - მონაწილეობს რეიჩელ ჰანტერი

2. მაიკლ ჯეკსონი - Black or White - მონაწილეობს ტაირა ბენკსი

3. ბილი ჯოელი - Uptown Girl - მონაწილეობს კრისტი ბრინკლი

4. Westlife - Uptown Girl - მონაწილეობს კლაუდია შიფერი

5. მაიკლ ჯეკსონი - In the Closet - მონაწილეობს ნაომი კემპბელი

6. მაიკლ ჯეკსონი - Remember the Time - მონაწილეობს იმანი

7. The White Stripes - I Just Don't Know What To Do With Myself - მონაწილეობს ქეით მოსი

8. კრის ისააკი - Wicked Game - მონაწილეობს ჰელენა კრისტენსენი

9. ბიონსე - Yoncé - მონაწილეობენ შანელ იმანი, ჯორდან დანი, ჯოან სმოლსი

10. ჯორჯ მაიკლი - Freedom! - 90-იანი წლების თითქმის ყველა ტოპ მოდელი