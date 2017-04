Guardians of the Galaxy Vol. 2-ის საუნდტრეკები

ჯეიმს განის მარველის კომიქსების ეკრანიზაციის Guardians of the Galaxy Vol. 2-ის საუნდტრეკების სია ცნობილია.

Mr. Blue Sky-Electric Light Orchestra

Fox on the Run-Sweet

Lake Shore Drive-Aliotta Haynes Jeremiah

The Chain-Fleetwood Mac

Bring it On Home to Me-Sam Cooke

Southern Nights-Glen Campbell

My Sweet Lord-George Harrison

Brandy You're a Fine Girl-Looking Glass

Come a Little Bit Closer-Jay and the Americans

Wham Bang Shang-A-Lang-Silver

Surrender-Cheap Trick

Father and Son-Yusuf / Cat Stevens

Flashlight-Parliament

ფილმში მთავარ როლებს კრის პრატი, ზოე სალდანა, ბრედლი კუპერი და ვინ დიზელი ასრულებენ. ფილმის პრემიერა 2017 წლის 5 მაისს გაიმართება.