Game of Thrones-ის გმირმა Hot Pie-მ ნამდვილი საცხობი გახსნა

ყველა ვინც Game of Thrones-ს ადევნებთ თვალს, აუცილებლად შეამჩნევდით არიას მეგობარ Hot Pie-ს, რომელიც სერიალში გემრიელ ფუნთუშებს აცხობს.

ბენ უოქიმ მართლაც გახსნა საცხობი ლონდონში და მას You Know Nothing John Dough დაარქვა, რაც You Know Nothin John Snow-ს გადაკეთებული ვერსიაა.

საცხობი 17 ივლისს, Game of Throne-ის მე-7 სეზონის პრემიერის შემდეგ გაიხსნა.