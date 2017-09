Got-ის მსახიობებმა გადასაღებ მოედანზე Tom Waits-ის სიმღერა შეასრულეს

Game of Thrones-ის მსახიობებმა გადასაღებ მოედანზე ტომ უეტსის სიმღერა Hope I don't fall in love with you შეასრულეს.

სიმღერას ჯორა მორმონტის, მეძებრის (The Hound), ბერიკ დონდარიონისა და ტორმუნდის როლის შემსრულებლები ასრულებენ.

ვიდეო კრისტოფერ ჰივიუმ (ტორმუნდი) საკუთარ ინსტაგრამზე ატვირთა და მას დააწერა, რომ საძმოს ბანჯოს გარეშე (Brotherhood without Banjo) ახალი სიმღერა აქვს, რომელსაც მე-7 სეზონის დასრულებისთვის მიძღვნილი ჰიმნი ჰქვია.