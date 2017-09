Emmys 2017- ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

რამდენიმე საათის წინ სატელევიზიო აკადემიის უმაღლესი ჯილდოს- ემის დაჯილდოება დასრულდა.

გამარჯვებულების ჩამონათვალი შემდეგნაირია:

საუკეთესო კომედიური სერიალი

Atlanta (FX)

black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO) - გამარჯვებული

საუკეთესო დრამატული სერიალი

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu) - გამარჯვებული

House of Cards (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

საუკეთესო მინი-სერიალი

Big Little Lies (HBO) - გამარჯვებული

Fargo (FX)

Feud: Bette and Joan (FX)

Genius (Nat Geo)

The Night Of (HBO)

საუკეთესო სატელევიზიო ფილმი

The Wizard of Lies (HBO)

Black Mirror (Netflix) - გამარჯვებული

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)

საუკეთესო მსახიობი ქალი კომედიურ სერიალში

პამელა ადლონი, Better Things

ჯეინ ფონდა, Grace and Frankie

ელისონ ჯანი, Mom

ელი კემპერი, Unbreakable Kimmy Schmidt

ჯულია ლუის დრეიფუსი, Veep - გამარჯვებული

ტრეისი ელის როსი, Black-ish

ლილი ტომლინი, Grace and Frankie

საუკეთესო მამაკაცი მსახიობი კომედიურ სერიალში

ჯეფრი ტამბორი, Transparent

აზიზ ანსარი, Master of None

დონალდ გლოვერი, Atlanta - გამარჯვებული

ენტონი ანდერსონი, Black-ish

უილიამ ჰ. მესი, Shameless

ზაკ გალიფიანაკისი, Baskets

საუკეთესო მსახიობი ქალი დრამატულ სერიალში

ვაიოლა დევისი, How to Get Away With Murder

კლერ ფოი, The Crown

ელიზაბეტ მოსი, The Handmaid’s Tale - გამარჯვებული

კერი რასელი, The Americans

ევან რეიჩელ ვუდი, Westworld

რობინ რაითი, House of Cards

საუკეთესო მამაკაცი მსახიობი დრამატულ სერიალში

სტერლინ ბრაუნი, This Is Us - გამარჯვებული

ენტონი ჰოპკინსი, Westworld

ბობ ოდენკირკი, Better Call Saul

მეთიუ რიზი, The Americans

ლივ შრეიბერი, Ray Donovan

კევინ სპეისი, House of Cards

მილო ვენტიმილია, This Is Us

საუკეთესო მსახიობი ქალი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

კერი კუნი, Fargo

ფელისიტი ჰაფმენი, American Crime

ნიკოლ კიდმანი, Big Little Lies - გამარჯვებული

ჯესიკა ლენგი, Feud

სიუზან სარანდონი, Feud

რიზ უიზერსპუნი, Big Little Lies

საუკეთესო მსახიობი კაცი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

რიზ აჰმედი, The Night Of - გამარჯვებული

ბენედიქტ კამბერბეჩი, Sherlock

რობერტ დე ნირო, The Wizard of Lies

იუენ მაკგრეგორი, Fargo

ჯეფრი რაში, Genius

ჯონ ტურტურო, The Night Of