Youtube-ზე ყველაზე მეტი ნახვის მქონე ვიდეოების რეიტინგი

Youtube-ზე პრაქტიკულად ყველა ვიდეო რომლის ნახვების რაოდენობაც 2 მილიარდს აღემატება მუსიკალური ვიდეოა. 2012 წელს პირველი ვიდეო, რომლის ნახვებმაც 1 მილიარდს გადააჭარბა PSY-ის Gangnam Style იყო, რამდენიმე საათის წინ კი პირველი ვიდეო რომლის ნახვების რაოდენობამაც 4 მილიარდს გადააჭარბა მექსიკელი მომღერლის, ლუის ფონსის Despacito გახდა.

ყველაზე მეტი ნახვების მქონე ვიდეოების რეიტინგი (13 ოქტომბრის მდგომარეობით):

10) ქეითი პერი - Roar: 2.3 მილიარდი ნახვა

9) Maroon 5 -Sugar: 2.35 მილიარდი ნახვა

8) ენრიკე იგლესიასი - Bailando: 2.38 მილიარდი ნახვა

7) ტეილორ სვიფტი - Shake it Off: 2.4 მილიარდი ნახვა

6) ედ შირანი - Shape of You: 2.5 მილიარდი ნახვა

5) მარკ რონსონი, ბრუნო მარსი - Uptown Funk: 2.7 მილიარდი ნახვა

4) ჯასტინ ბიბერი - Sorry: 2.78 მილიარდი ნახვა

3) PSY - Gangnam Style: 2.97 მილიარდი ნახვა

2) Wiz Khalifa - See you again: 3.16 მილიარდი ნახვა

1) ლუის ფონსი - Despasito: 4 მილიარდი ნახვა