შერი მონაწილეობას Mamma Mia 2-ში მიიღებს

ფოტო: GETTY IMAGES

71 წლის ოსკაროსანმა მომღერალმა შერიმ საკუთარ ტვიტერზე დაადასტურა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს Mamma Mia-ს სექველში Mamma Mia 2: Here We Go Again.

WELL…IM IN MOMMA MIA2 🎂 — Cher (@cher) October 16, 2017

ჯერჯერობით უცნობია როგორი იქნება Mamma Mia-ს სექველი, მაგრამ, სავარაუდოდ ბრიტანელი მსახიობი ლილი ჯეიმსი მერილ სტრიპის დონას ახალგაზრდობას შეასრულებს.