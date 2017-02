კაპანაძე: უმრავლესობა ცდილობს, სუს-ის სააგენტო დამოუკიდებლად "შემოგვასაღოს"

“

დღეს ორი მთავარი თემაა პარლამენტში: 1. მოსმენების კანონი, სადაც უმრავლესობა ცდილობს "შემოგვასაღოს" სუს-ის ქვეშ მყოფი სააგენტო, როგორც დამოუკიდებელი სააგენტო. 2. პოლიტიკური დებატები გაზპრომის საკითხზე.

პირველ თემას უხდება რუსული გამოთქმა - Te же яйца, только в профиле.

მეორე თემას - ინგლისური გამოთქმა - Treason is a matter of the date.

