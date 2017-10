LINKIN PARK-მა ახალი სიმღერა გამოუშვა, რომელიც ჩესტერ ბენინგტონს ეძღვნება

27 ოქტომბერს, ჰოლივუდში ჩატარებულ კონცერტზე ლინკინ პარკმა ახალი სიმღერა "Looking for an Answer" იმღერა. ჯგუფმა სიმღერა მათ გარდაცვლილ ვოკალისტს, ჩესტერ ბენინგტონს მიუძღვნა.

სიმღერა მაიკ შინოდამ დაწერა, ჩესტერ ბენინგტონის გარდაცვალების შემდეგ.