Lady Gaga მუსიკისგან დაისვენებს

ამერიკელი ვარსკვლავი Lady Gaga ცოტა ხანი მუსიკისგან დაისვენებს. ამის შესახებ მომღერალი Billboard-ს ესაუბრა. მისი თქმით, ის ტემპს შეანელებს, მაგრამ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობაზე უარის თქმას არ აპირებს.

მიუხედავად გამოცხადებული შესვენებისა, გაგა აგრძელებს მუშაობას თავის დოკუმენტურ ფილმზე "Five Foot Two". ის ასევე ცოტა ხნის წინ მორჩა გადაღებებს ბრედლი კუპერის ფილმისთვის "A Star is Born".

ამერიკელმა მომღერალმა ავადმყოფობის გამო, რამდენიმე დღის წინ კონცერტი გააუქმა მონრეალში.